Arrascaeta e Filipe Luís têm lesões no joelho; uruguaio irá passar por operação

Rio – Duas péssimas notícias para a torcida do Flamengo. O apoiador Arrascaeta e o lateral-esquerdo Filipe Luís sofreram lesões no ligamento do joelho e podem desfalcar o clube carioca no jogo de volta contra o Grêmio. O uruguaio terá que passar por uma artroscopia.

De Arrascaeta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo e terá que operar. Já Filipe Luís lesionou o ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e tratará com fisioterapia.

Os dois, assim como Gabigol, suspenso, estão fora da partida contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece em Santa Catarina, às 11 horas.

Além deles, o apoiador Gerson deixou a partida contra o Grêmio mais cedo, mas não teve nenhum lesão confirmada.