Arrascaeta discorda de enquete do Flamengo e responde quem pagará conserto do carro: ‘O gago lá’

Após ter o carro arranhado por João Gomes, Arrascaeta reforçou que o companheiro deverá pagar o conserto do veículo em vídeo publicado pelo perfil do Flamengo nas redes sociais. O clube fez uma enquete com os torcedores para saber quem deveria arcar com os custos do reparo, na qual o uruguaio foi o mais votado.

– Vocês estão de brincadeira, hein? (Quem vai pagar) É o gago lá (João Gomes) – brincou Arrascaeta.

A “resenha” entre os dois atletas tomou conta das redes sociais depois que João Gomes divulgou uma troca de áudios com o companheiro uruguaio. Na conversa, o volante revela que arranhou o carro do amigo, mas é xingado por Arrascaeta. Depois, o “Pitbull da Gávea” também compartilhou o print de mensagens trocadas com Thiago Maia, nas quais o parceiro de meio-campo o incentiva a deixar o camisa 14 arcar com os custos do reparo.

Enquanto brinca nas redes sociais, a equipe rubro-negra segue trabalhando forte visando os primeiros compromissos de 2023. A estreia no Campeonato Carioca será nesta quinta-feira, diante do Audax-RJ, mas o técnico Vítor Pereira prepara os titulares para jogarem apenas na segunda rodada, contra o Madureira. Uma semana depois, o Flamengo enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil.

