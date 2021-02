Arrascaeta compara Rogério Ceni a Jorge Jesus e fala de planos no futebol europeu Meia do Flamengo é o único que entrou em campo em todas as 19 partidas desde a chegada do atual técnico. Jogo contra o Corinthians será o 100º com a camisa rubro-negra

Arrascaeta completará 100 jogos pelo Flamengo, neste domingo, quando haverá confronto diante do Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O uruguaio é o único 100% na Era Rogério Ceni, aliás, pois apenas ele esteve presente em todas as 19 partidas sob o comando do atual treinador.

E, em entrevista recente ao programa uruguaio “El Diario 4”, Arrascaeta voltou a lembrar da importância de Jorge Jesus, emendando numa equiparação ao trabalho de Ceni.

– Jorge Jesus vive para o futebol, o dia todo pensando no próximo jogo, ele nos deu muita confiança num momento difícil para a equipe.

– Cada treinador tem o seu perfil tático, e o Rogério (Ceni) tem uma ideia de jogo parecida com a de Jorge Jesus.

JOGAR NA EUROPA? DEPENDE…



O camisa 14 também falou de sua trajetória de sucesso no futebol brasileiro, além de afirmar que só aceitaria uma oferta do futebol europeu caso seja uma equipe que almeje “coisas importantes” no cenário continental.

– Pra ir para a Europa tem que ser um time que compita e e queira ganhar coisas importantes. Hoje, estou muito confortável no Brasil.

– Tenho uma média de bastante jogos disputados no Brasil entre todas as competições. Minhas características se adaptam bem no Brasil, jogar a cada quatro dias me fez muito bem também. Estou orgulhoso de tudo que conquistei aqui – finalizou.

Cabe lembrar que Arrascaeta já afirmou, em uma entrevista concedida a uma emissora de rádio uruguaia em janeiro, que tem o sonho de atuar pelo Peñarol, o seu clube de infância.

+ Confiante no título? Confira e simule a tabela do Brasileiro



Enquanto isso, o foco do craque segue no futebol brasileiro, sobretudo pelo próximo jogo ser decisivo na briga pelo título. Em tempo: a bola rola para o embate diante do Corinthians às 16h deste domingo, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também