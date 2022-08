Arrascaeta cita Dorival Júnior para explicar retomada do bom futebol do Flamengo: ‘Entendemos rápido’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 0:34 Compartilhe

O reencontro do Flamengo com o bom futebol em 2022 passa por Arrascaeta. Nesta terça, o camisa 14 foi mais uma vez decisivo na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0 pela Libertadores, e, após a partida na Neo Química Arena, o uruguaio destacou o papel de Dorival Júnior na recuperação da equipe após um momento ruim.

– A gente vem em evolução muito boa. Entendemos rápido o trabalho do treinador. Cada treinador tem sua forma de jogar. Com o Paulo, não fizemos as coisas como deveríamos, não deu certo. Acontece no futebol, com muitas equipes. O mais importante é que nunca desacreditamos da força da nossa equipe. Foi fundamental que todos entenderam rápido as ideias trazidas. Estamos colhendo os frutos.

Na sequência, Arrascaeta seguiu falando sobre as diferenças do trabalho do Dorival Júnior com o grupo do Flamengo desde junho.

– Estávamos em um momento difícil. Um time com a nossa qualidade, temos que estar brigando por coisas importantes. Nosso vestiário é muito bom, precisávamos de um cara que viesse e desenvolvesse essa força. Dorival chegou e começamos a acreditar no que ele nos passou. Estamos em uma crescente e temos que continuar assim.

50 VEZES ARRASCAETA!

O golaço marcado diante do Corinthians foi o 50º de Arrascaeta com a camisa do Flamengo, clube que defende desde 2019. Nesta temporada, já são 11 bolas nas redes adversárias, sendo que o ano mais goleador do meia pelo Rubro-Negro foi o de 2019, com 18 gols.

Levando em conta apenas a Libertadores, Arrascaeta soma oito gols. O jogo contra o Corinthians foi o 37º do meia na competição, que o coloca no Top-5 de atletas na história do torneio, atrás de Júnior (48), Everton Ribeiro (46), Willian Arão (43) e Gabi (39), e ao lado de Diego.

Arô! Avisa lá que o homem chegou a 50 gols com o Manto! ⚽️ Parabéns, Arrasca! Nós te amamos! #VamosFlamengo pic.twitter.com/NDUpBYPXtQ — Flamengo (@Flamengo) August 3, 2022