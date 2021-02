Arrascaeta celebra vitória do Flamengo e mira ‘final’ na última rodada: ‘Temos que estar 100% preparados’ Eleito craque do jogo, meia uruguaio marcou um gol e deu uma assistência na virada sobre o Inter no Maracanã

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão na 37ª rodada. Autor do primeiro gol rubro-negro e da assistência para o segundo gol, Arrascaeta foi eleito craque do jogo e concedeu entrevista na saída do gramado. O meia uruguaio elogiou a postura da equipe e já começou a projetar a rodada final da conpetição.

– Com certeza, entregamos muito, o foco, uma postura totalmente diferente, todo mundo comprometido. O time está de parabéns. Demos a volta por cima no momento certo, mas ainda temos mais uma final e temos que estar 100% preparados.

Com o triunfo, o Flamengo chega à última rodada com 71 pontos e na liderança do Brasileirão, dependendo apenas de si para ser campeão. O último jogo será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. No mesmo horário, o Inter, que tem 69 pontos, recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

