Arranha-céu de Nova York abrirá uma das quadras de basquete mais altas do mundo

O arranha-céu mais alto de Nova York está programado para abrir uma quadra de basquete no 66º andar no ano que vem, que está entre as maiores instalações do tipo no mundo, de acordo com um relatório.

A nova Brooklyn Tower, um luxuoso edifício residencial de 93 andares que domina o horizonte do centro do Brooklyn com mais de 300 metros de altura, revelou a primeira imagem em seu próximo Sky Park, que incluirá duas quadras de basquete, uma pista para cães e um parque infantil.

O desenvolvedor do edifício, JDS Development, disse que, com impressionantes 191 metros, será o lugar mais alto para se jogar no hemisfério ocidental.

O Sky Park será construído em um andar do arranha-céu que foi intencionalmente deixado aberto ao vento para reduzir a oscilação do prédio, disse a empresa de arquitetura por trás do projeto.

“Esses pisos de vento são performativos”, disse Gregg Pasquarelli, diretor fundador da empresa de arquitetura SHoP. “Aproveitamos (o espaço).”

Pasquarelli e a equipe SHoP se inspiraram em um de seus projetos anteriores – a arena do Brooklyn Nets, Barclays Center, na Atlantic Avenue, inaugurada em 2012 e fica a apenas alguns quarteirões da Brooklyn Tower.

“Definitivamente, pegamos dicas de como projetamos o Barclays Center”, disse Pasquarelli, observando o esquema de cores cinza, preto e branco e o design do piso.

O design da torre, com sua estrutura metálica escura com uma coroa neo-art déco, foi criticado por parecer o covil de um vilão , mas pretendia refletir o marco do Dime Savings Bank anexado a ela.

Pasquarelli disse que o SHoP incorporou aço preto, cobre e enormes janelas para refletir o próprio bairro, apelidando-o de “o Empire State Building do Brooklyn”.

