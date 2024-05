Arraial d’Ajuda: os segredos que fazem da cidade baiana a mais acolhedora do mundo

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 14/05/2024 - 10:27 Para compartilhar:

“A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem”, já dizia Caetano Veloso, e um novo título conquistado pelo estado do Nordeste reforça isso. Arraial d’Ajuda, distrito localizado no Sul de Porto Seguro, litoral baiano, conquistou o título de cidade mais acolhedora do mundo pelo Traveller Review Awards 2024, uma premiação anual da Booking.com.

A reportagem da IstoÉ esteve lá para conferir de perto os motivos que fizeram o local levar o Brasil pela primeira vez ao topo da premiação, que está em sua 12ª edição.

Por que Arraial d’Ajuda é tão acolhedora?

Conhecida como esquina do mundo, cheia de charme, cultura, gastronomia e muitas belezas naturais, Arraial d’Ajuda reúne turistas de diferentes nacionalidades, misturando sotaques por todos os cantos. Segundo uma crença local, quem bebe da Fonte Nossa Senhora d’Ajuda, no centro histórico do distrito baiano, sempre volta para lá. Contudo, o alto-astral contagiante das pessoas que vivem por lá também é levado em consideração.

Nas praias, nas ruas ou nos comércios é possível encontrar pessoas sorridentes e receptivas, sempre dispostas a conversar. Não à toa, é comum encontrar por lá moradores que um dia foram turistas, se encantaram pelas particularidades da região e decidiram mudar para lá.

Tabatha Branco deixou de trabalhar com o turismo para viver em Arraial d’Ajuda com o marido, o chef Leonardo Januckaitis, e os dois filhos, onde abriu o restaurante Cajoá, em dezembro de 2020. Segundo ela, a decisão foi fácil, motivada pelo acolhimento do distrito.

“Eu viajava para o Brasil inteiro a trabalho, e quando eu chegava aqui no sul da Bahia, quando eu pegava a balsa de Porto Seguro para Arraial d’Ajuda, ia me sentindo como se estivesse em casa. Os outros lugares não eram tão gostosos como aqui”, conta a empreendedora, que descreve os moradores como atenciosos, e elogia a simplicidade no estilo de vida local.

Juliana Monteiro, que atua como guia de turismo na região, saiu de sua cidade natal, Lençóis (BA), para morar em Arraial d’Ajuda em 2006, após passar um carnaval por lá. “Vi aqui um lugar que integra as pessoas, pessoas de vários lugares do mundo, de religiões distintas, com interesses distintos… e todo mundo vive bem, em harmonia, em comunidade. Acho que esses são os grandes pontos altos que fazem daqui um lugar acolhedor e tão grandioso”, descreve.

O distrito também abriga moradores antigos como Manoel Batista, proprietário da famosa Barraca do Nel, há 25 anos na Praia dos Pescadores. Foi ele, inclusive, quem nomeou a praia, antes chamada de Delegado, e plantou os três coqueiros que se destacam na paisagem. Lá, segundo ele, clientes se tornam amigos e passam horas conversando sobre curiosidades do local e tantos outros assuntos.

O acolhimento inclui os animais. Nos comércios, por exemplos, é comum encontrar potes com ração e água para cachorros e gatos, muitos deles com nomes dados pelos moradores da região. Muitos, inclusive, são castrados pela ONG Anjos d’Ajuda, uma iniciativa em prol dos animais de rua, fundada em 2013, com foco no controle da população de pets. Acomodações pet friendly também são comuns em Arraial d’Ajuda, só no Booking.com, são 126 opções.

Ainda, Arraial d’Ajuda é muito recomendado por viajantes na plataforma da Booking.com pelos seguintes aspectos:

Praias

Tranquilidade

Natureza

Gastronomia

Pessoas hospitaleiras

Arraial d’Ajuda é destaque entre os destinos de férias

Segundo dados do Booking.com, o destino é ideal para 61% dos viajantes brasileiros que devem fazer viagens para a praia em 2024, sendo um dos lugares mais procurados na Bahia. Tanto nas férias de janeiro quanto no carnaval deste ano, foi o quarto destino baiano mais reservado pelos turistas do país na plataforma, após Salvador, Porto Seguro e Morro de São Paulo.

Pensando nas próximas grandes oportunidades para viagens em 2024, como o feriado de Corpus Christi e férias escolares de julho, Arraial se destaca como o terceiro destino do estado mais buscado pelos brasileiros – superado apenas pela capital e por Porto Seguro. E não são apenas os brasileiros que adoram o lugar: entre os estrangeiros, os que mais buscaram o destino para passar o feriado de Corpus Christi esse ano foram os argentinos.

Como chegar a Arraial d’Ajuda

Para chegar no destino mais acolhedor do mundo, o viajante pode optar por Porto Seguro como primeira parada. O aeroporto da cidade, por exemplo, está a 10 km do centro do distrito se a travessia mais comum de acesso for realizada por meio de balsa (há opções para pedestres ou carros). No entanto, é possível também fazer o percurso por estrada, por cerca de 68 km (1 hora de trajeto, em média).

Traveller Review Awards 2024

O Traveller Review Awards, premiação conquistada pela cidade de Arraial d’Ajuda, é anual e é promovida pelo Booking.com, que celebra os parceiros que deram seu melhor para ajudar os viajantes a criar recordações incríveis. Nesta 12ª edição do evento, a plataforma reconheceu os prestadores de serviços de viagens de 221 países e territórios pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano.

Pela primeira vez, uma cidade brasileira ficou no topo da lista global, e o destino, que faz parte da Rota do Descobrimento do Brasil, agora também foi descoberto e premiado pelas mais de 309 milhões de avaliações verificadas de clientes.

Para receber um prêmio, os parceiros de acomodação precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 3 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2023.

Os parceiros de aluguel de carros precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 7.5 (de 10), com base em pelo menos 100 avaliações recebidas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2023. Para receber um prêmio, os táxis precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 4.6 (de 5), além de terem concluído 2.000 corridas até as 23h59 (Horário da Europa Central) de 30 de novembro de 2023.

Somente os clientes que de fato se hospedaram em uma acomodação, alugaram um carro ou fizeram uma corrida de táxi podem deixar uma avaliação sobre a experiência que tiveram na Booking.com. Como essas avaliações não são editadas ou corrigidas, os visitantes do site podem tomá-las como uma referência autêntica da experiência de um viajante real ao se hospedar em uma acomodação ou utilizar o serviço de transporte terrestre fornecido pelos parceiros da Booking.com.

Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Awards 2024, em comparação ao número total de propriedades elegíveis naquela cidade ou região (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (200 ganhadores ou mais para cidades e regiões) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.

