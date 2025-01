Arquivo Público do Rio vai fechar por risco de incêndio e desabamento

O governo do Estado do Rio anunciou em comunicado oficial nesta segunda-feira (6) que o Arquivo Público do Rio de Janeiro (Aperj) vai fechar por tempo indeterminado, devido ao risco iminente de incêndio e condições estruturais obsoletas. O prédio está com sistema elétrico antigo e, além disso, não possui alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. Tais condições expõem funcionários, colaboradores e pesquisadores a sérios riscos.

O diretor da instituição, Victor Travanca disse que, apesar das dificuldades, a equipe do Arquivo Público já está trabalhando para viabilizar as reformas necessárias. Ele afirmou que, em breve, o Arquivo retornará às suas atividades, mas não mencionou data.

A direção também informou que todas as irregularidades encontradas serão encaminhadas ao Ministério Público e à Justiça, para que as responsabilidades sejam apuradas e as medidas cabíveis sejam tomadas.

O Arquivo Público do Estado do Rio e Janeiro é uma das instituições responsáveis pela preservação da memória histórica do estado. Localizado na Praia de Botafogo, zona sul do Rio, possui um arquivo com mais de 30 mil peças históricas. Com mais de 93 anos de fundação, se dedica à conservação de documentos que datam desde o século 18.

Acervo

O acervo é formado por documentos de diversos gêneros e suportes, como textuais, audiovisuais, cartográficos, bibliográficos, eletrônicos, além de objetos, relevantes para o estudo da história e da sociedade fluminense, a partir da segunda metade do século XVIII.

Os documentos mais procurados para pesquisa são os produzidos pelas Polícias Políticas do Rio de Janeiro, (POL), como o acervo do antigo Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara (Dops), que atuou diretamente na repressão na época da ditadura militar, iniciada em 1964, trabalhando em conjunto com as forças militares de repressão.