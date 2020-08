Arquidiocese de Belém cancela procissões do Círio de Nazaré

Os milhares de católicos que acompanham o Círio de Nazaré todos os anos, em Belém do Pará, deverão participar da festa de 2020 em casa. A Arquidiocese de Belém anunciou, na noite desta quinta-feira (6), o cancelamento das 13 procissões tradicionais do Círio de Nazaré. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que afeta mais um grande e tradicional evento no país.

O Círio é realizado todos os anos em outubro, desde 1793, e costuma reunir mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense.

Segundo o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, com a covid-19, tornou-se inviável manter a tradição neste ano. A celebração seria realizada pela 228ª vez. Dom Alberto disse que, durante os últimos meses, houve consulta às autoridades do estado e do município e foi constituída uma comissão de médicos para assessorar os responsáveis pelo evento.

“A diretoria do Círio de Nazaré se debruçou com seriedade, junto com os bispos, para seguirmos todas as normas vigentes e as medidas preventivas necessárias a fim de que a nossa grande festa se realize sem colocar em risco a saúde das pessoas. Será necessário reduzir as ocasiões de concentração de pessoas. Não poderemos realizar da forma costumeira as procissões que caracterizam o Círio de Nazaré”, explicou o arcebispo.

Dom Alberto lamentou a impossibilidade de manter a tradição no caso dos símbolos da festa, como a imagem peregrina e a corda. “Muitas pessoas perguntam sobre os ícones do Círio imagem peregrina, procissões e trasladações do dia do Círio, corda. Mesmo com muita dor no coração, cabe-me dizer que não poderemos fazer tudo de acordo com os nossos costumes e a nossa linda tradição.”

A corda é atualmente um dos maiores ícones da festa. Confeccionada em sisal torcido, tem400 metros de comprimento e duas polegadas de diâmetro.

Aprogramação do Círio será toda transmitida pela TV Nazaré, pela Rádio Nazaré e pelas redes sociais.

Parte da programação também será transmitida pela TV Círio, que estará em cadeia com a Rede Nazaré de Comunicação, emissora oficial da Arquidiocese de Belém e do Círio de Nazaré.

