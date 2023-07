Arqueólogos encontram suposto Teatro de Nero em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 12:50 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – Arqueólogos italianos encontraram os supostos restos do antigo Teatro de Nero, imperador que governou Roma entre os anos de 54 e 68 da era comum.

A descoberta veio à tona durante escavações no pátio do Palácio della Rovere, que hoje abriga a sede da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, na margem oeste do rio Tibre e a poucos passos do Vaticano.

Os achados incluem uma área semicircular, colunas de mármore, decorações em estuque e folhas de ouro e antigas salas que os arqueólogos acreditam que eram usadas como depósitos de fantasias e cenários no teatro construído por ordem de Nero.

“Essa é uma descoberta excepcionalmente importante e que testemunha o lugar onde Nero ensaiava suas poesias e apresentações de canto, documentado por fontes antigas, mas nunca descoberto”, disse a superintendente especial de Roma, Daniela Porro.

As escavações começaram em 2020 e também já trouxeram à luz vestígios dos Hortos de Agripina, onde o imperador Calígula (37-41 d.C.) mandou construir uma pista de corridas de cavalos, e de atividades produtivas e de peregrinação na Idade Média.

“A grandeza do edifício e a beleza das decorações e dos materiais utilizados sugerem uma encomenda imperial, então é verossímil pensar que se trate do Teatro de Nero, assim como o descreveram Plínio, Svetonio e Tácito”, afirmou o arqueólogo Alessio De Cristofaro.

Acredita-se que o Teatro de Nero tenha sido destruído em um incêndio no século 1. (ANSA).

