Arqueólogos encontram múmias de seis crianças vítimas de sacrifícios no Peru

Arqueólogos peruanos encontraram seis múmias pré-incas de crianças, com entre 1.000 e 1.200 anos de idade, que foram sepultadas em um aparente sacrifício junto com uma importante figura social no antigo complexo urbano de barro de Cajamarquilla, nos arredores de Lima.

“Os restos mortais de seis crianças envoltos em fardos funerários foram encontrados perto do túmulo de um personagem da elite (da época)”, cuja múmia já havia sido encontrada em novembro passado, explicou à AFP o arqueólogo Pieter Van Dalen, coordenador do projeto em Cajamarquilla.

“As crianças, segundo nossa hipótese de trabalho, teriam sido sacrificadas para acompanhar a múmia no caminho para o mundo dos mortos”, enfatizou Van Dalen.

Junto com as múmias das seis crianças, também foram encontradas ossadas de sete adultos que, ao contrário das crianças, não estavam embrulhados em fardos.

A descoberta elevou para 14 o total de restos mortais que os pesquisadores da Universidade de San Marcos descobriram na área desde novembro de 2021.

“As crianças podiam ser parentes próximas e foram colocadas dentro de embrulhos funerários feitos de tecidos colocados em várias partes da entrada do túmulo da múmia”, explicou o pesquisados.

“A antiguidade destas múmias seria entre o ano 800 e o ano 1.000 depois de Cristo”, informou.

Ossadas de camelídeos, como lhamas, também foram encontradas no local.

– “Senhor de Cajamarquilla” –

A descoberta ocorreu perto da câmara funerária de cerca de três metros de comprimento e a uma profundidade de 1,40 metros, onde em novembro foi encontrada a múmia de quem agora se presume ser uma pessoa importante.

Esse personagem “alcançou status econômico e social, (e foi) uma autoridade possivelmente política” e poderíamos até chamá-lo de “senhor de Cajamarquilla”.

A múmia encontrada no final de novembro de 2021 é de um homem que possivelmente tinha entre 18 e 22 anos no momento de sua morte.

Seu rosto estava coberto por suas mãos e ele estava amarrado com cordas.

Cajamarquilla “era um centro urbano onde se desenvolveram múltiplas funções”, com setores “administrativos, domésticos, residenciais”, acrescentou Van Dalen.

Cajamarquilla é considerada uma cidade pré-hispânica que poderia ter abrigado entre 10.000 e 20.000 pessoas em um total de 167 hectares.

Foi construída por volta do ano 200 a.C e ocupado até o ano 1500.

A cidade está localizada a 24 km a leste de Lima e é um dos maiores complexos arqueológicos da capital peruana, metrópole que hoje conta com 10 milhões de habitantes.

