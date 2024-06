Arqueólogos descobrem ‘santuário’ com paredes azuis em Pompeia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/06/2024 - 11:50 Para compartilhar:

ROMA, 3 JUN (ANSA) – Os arqueólogos que trabalham nas escavações no Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, descobriram um pequeno “santuário” decorado com figuras femininas e afrescos.

De acordo com os especialistas, as mulheres representadas na estrutura recordam as quatro estações do ano, enquanto os afrescos possuem detalhes da agricultura e pastoreio.

Outra coisa que chamou atenção dos estudiosos foram as paredes azuis do espaço descoberto no Regio IX, um dos nove bairros em que Pompeia está dividida. A presença da coloração é considerada muito rara na cidade devastada pelo vulcão Vesúvio em 79 a.C..

A direção do parque arqueológico apontou que a sala possui por volta de oito metros quadrados e foi achada durante as escavações na região sul do bairro. O local é anexado a uma construção onde fontes termais e afrescos pretos foram encontrados.

“Sobre um fundo azul, as paredes apresentam figuras femininas que aldeiam os nichos presentes no centro, e que representam as quatro estações, as chamadas Horae”, informou o parque italiano em um comunicado.

Os trabalhos ainda retomaram 15 ânforas de transportes e dois jarros, além de materiais de construção e conchas de ostras, que muito provavelmente eram adicionadas às misturas para rebocos e argamassas. (ANSA).