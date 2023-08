Arqueólogos descobrem fragmentos de documento histórico em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 18:33 Compartilhe

ROMA, 14 AGO (ANSA) – Arqueólogos encontraram dois novos fragmentos dos Fasti Ostienses, uma espécie de agenda romana inscrita em pedra datada entre 49 a.C. e 175 d.C., cujos pedaços têm sido encontrados em escavações em Ostia, bairro de Roma, na Itália.

As novas peças foram encontradas durante a segunda campanha de escavação do projeto Ostia Post Scriptum, realizado pelo Parque Arqueológico Ostia Antiga em colaboração com a Universidade de Catânia e o Instituto Politécnico de Bari.

Os fragmentos dos Fasti, uma espécie de crônica gravada em lousas de mármore com valiosas informações sobre a história política de Roma, foram encontrados nas investigações feitas na área B do parque arqueológico.

“A campanha nos brindou com tesouros de valor inestimável e fontes documentais muito valiosas para compreender as atividades do grande imperador Adriano [76-138]. O descobrimento das peças dos Fasti nos permite revelar trechos importantes da vida em Ostia”, disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Segundo ele, as escavações também obtiveram restos de decorações e pisos de mosaico que em breve serão expostos ao público.

“É um descobrimento extraordinário que aumenta o nosso conhecimento sobre o grande imperador Adriano, revelando mais sobre a importantíssima atividade construtora que realizou em Roma”, concluiu o diretor do parque, Alessandro D’Alessio.

