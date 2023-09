Arqueólogos descobrem canoa de 2.500 anos em lago na Suíça

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 07/09/2023 - 14:31 Compartilhe

Barco da Idade do Ferro foi descoberto em lago no norte do país, quase completo e em estado de conservação "notavelmente bom".Uma canoa quase completa da época da Primeira Idade do Ferro, há cerca de 2.500 anos, foi descoberta no lago Neuchâtel, no norte da Suíça, informou a televisão nacional RTS.

O barco foi encontrado nas proximidades da localidade de Neto, em estado de conservação "notavelmente bom", afirmaram os arqueólogos responsáveis ​​pela descoberta.

A canoa, feita com um único tronco de madeira, tem cerca de 12 metros de comprimento e estava localizada a 3,5 metros de profundidade, num banco de areia na margem norte do lago, o terceiro maior em extensão da Suíça.

Missão científica de grande alcance

A retirada da embarcação da água, mostrada pelos veículos de comunicação nesta quarta-feira (06/09), exigiu meses de preparação, nos quais os arqueólogos foram assessorados por especialistas em técnicas subaquáticas de conservação.

Os lagos da Suíça e de outras zonas da Europa central possuem uma grande riqueza arqueológica, da época em que as suas margens eram habitadas por palafitas. O conjunto de vestígios dos sítios palafíticos pré-históricos ao redor dos Alpes fazem parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco, distribuído em seis países.

Estes povoados desenvolveram-se entre o quinto milênio e meados do primeiro milênio antes da era cristã. Segundo os arqueólogos, entretanto, a canoa pertence à época final destas civilizações, quando as palafitas já eram escassas, e não existem muitos vestígios de barcos semelhantes em tão bom estado.

md/le (EFE, ots)

