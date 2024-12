Arnold Schwarzenegger investe em projeto para promover a saúde e bem-estar

O ator, fisiculturista, político e empresário Arnold Schwarzenegger, de 77 anos, investirá em um novo projeto para sua carreira. Com o intuito de promover a saúde e o bem-estar, por meio do incentivo da prática de exercícios e bons hábitos de vida, o artista acaba de se tornar embaixador da Zimmer Biomet, considerada uma das principais empresas de saúde musculoesquelética.

A carreira de Schwarznegger no cinema é marcada pelas atuações em filmes de enorme sucesso, como ‘Exterminador do Futuro’, ‘Conan, o Bárbaro’, ‘Comando Para Matar’, entre outros.

Por meio dessa nova parceria, Schwarzenegger, que carrega um forte histórico de boa forma física em sua escalada de sucesso, assume o cargo de Diretor de Movimento para colaborar estreitamente com a companhia para motivar as pessoas no aumento da mobilidade, na manutenção da saúde das articulações e na incorporação do “movimento” em suas rotinas diárias.

Conforme declarou o presidente e CEO da Zimmer Biomet, Ivan Tornos, a escolha por Schwarzenegger se deu em virtude de sua ousada abordagem à saúde pessoal, inovação e evolução, uma visão que vai ao encontro do posicionamento global da companhia, responsável por desenvolver soluções ortopédicas de ponta – a exemplo dos robôs para cirurgias ortopédicas ROSA® Knee System e ROSA® Hip, que desembarcaram no Brasil nos últimos anos.

“As pessoas estão procurando levar estilos de vida mais saudáveis e ativos à medida que os anos passam, e a demanda para que as pessoas continuem se movendo sem dor está aumentando. Soluções inovadoras como as nossas estão facilitando a conquista desse objetivo e, nesse sentido, Arnold como nosso Diretor de Movimento ajudará a promover nossa missão compartilhada de aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Juntos, faremos coisas incríveis para pacientes, cirurgiões e comunidades”, enfatizou o executivo em comunicado mundial

Promovendo a saúde e o condicionamento físico há mais de cinco décadas, Arnold Schwarzenegger conquistou o mundo do fisiculturismo como Mr. Universo, cativou o público como estrela de Hollywood e trilhou caminhos de sucesso como empresário, autor e até mesmo político, como governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre outros projetos, atualmente, seu boletim diário “Arnold’s Pump Club”, atinge quase um milhão de pessoas todos os dias com informações confiáveis sobre exercícios, saúde e condicionamento físico.

Entusiasmado com a nova parceria estabelecida junto à Zimmer Biomet, Schwarzenegger deseja que todas as pessoas do mundo descubram a alegria do condicionamento físico e do movimento, que tornou sua vida melhor a cada passo do caminho.

“Por meio dessa parceria com a Zimmer Biomet, posso continuar a incentivar outras pessoas a fazer mudanças positivas que as ajudem a viver melhor e da maneira mais ativa possível. Nunca deveríamos parar de nos mover. Meu objetivo é continuar incentivando as pessoas a ver que o movimento, a prática diária de exercícios, cria alegria e prolonga a qualidade de nossas vidas”, declarou Schwarzenegger.