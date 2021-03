Arminia empata e segue entre piores do Alemão; Union fica longe de Liga Europa

O Arminia Bielefeld segue seu calvário no Campeonato Alemão. O time entrou em campo neste domingo com chances de sair da faixa que luta contra o rebaixamento, mas acabou ficando no 0 a 0 em casa com o Unión Berlin e se manteve entre os piores. O rival da capital do país deixou escapar a chance de encostar na briga pela vaga na Liga Europa.

Disputando com o Mainz rodada a rodada para ver quem sai na 17.ª e penúltima colocação e escapar do rebaixamento ao lado do Schalke 04, mais uma vez a equipe deixou escapar pontos em sua casa.

Ganhar do Union Berlin não apenas tiraria a equipe do confronto de repescagem contra a queda, como também o faria ultrapassar o Hertha Berlin. Mas o 0 a 0 apenas o fez ultrapassar o Mainz, agora o 17.° com 18 pontos. O Arminia Bielefeld somou o seu 19.° ponto e hoje disputaria um jogo extra contra o terceiro colocado da segunda divisão para tentar escapar da queda.

O resultado também foi ruim para o time de Berlim. Ganhar de um ameaçado o deixaria a três pontos da vaga na próxima edição da Liga Europa. Agora são cinco de distância para o Bayer Leverkusen.

A chance de o Arminia Bielefeld “ganhar um respiro” passa pelo fato de ter um jogo a menos. Teria, contudo, de vencer o Wolfsburg, entre os melhores do campeonato neste momento, como mandante. O confronto foi adiado há duas rodadas.

No outro jogo deste domingo, pela 24.ª rodada do Campeonato Alemão, outro empate. Em Colônia, Colônia e Werder Bremen ficaram no 1 a 1.

