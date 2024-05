Armênia registra grandes protestos contra cessão de terras ao Azerbaijão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 17:16 Para compartilhar:

Dezenas de milhares de armênios se manifestaram, nesta quinta-feira (9), em Erevan para protestar contra a decisão do governo de “ceder” terras ao Azerbaijão, no âmbito de um acordo que tenta colocar fim a décadas de conflito entre estes dois países do Cáucaso.

Autoridades armênias aprovaram a devolução ao Azerbaijão de aldeias fronteiriças tomadas pelo Exército na década de 1990.

A iniciativa foi considerada por muitos armênios como uma concessão inútil e provocou protestos.

“Vim hoje porque quero que nossos filhos recebam um belo país. Não podemos continuar assim, entregando terras”, disse à AFP um aposentado, Edik Nikogossian, 77 anos, durante a marcha desta quinta-feira na capital armênia.

As manifestações começaram há seis dias por pessoas que tiveram que abandonar suas casas na região de Tavush, devido à implementação dos acordos com o Azerbaijão.

Os protestos ganharam novos participantes e o apoio de partidos de oposição, bem como de organizações de refugiados da região de Nagorno-Karabakh, tomada pelo Azerbaijão em uma ofensiva relâmpago em setembro de 2023.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse no mês passado que um acordo de paz com a Armênia estava “mais próximo do que nunca”.

