Armênia aprova pedido de adesão do país à UE

MOSCOU, 26 MAR (ANSA) – O Parlamento na Armênia aprovou nesta quarta-feira (26) um projeto de lei para pedir a adesão do país à União Europeia.

Com 64 votos a favor e sete contra, o texto pede que o governo armênio inicie o processo de adesão ao bloco.

A medida ocorre em um momento em que o país do Cáucaso, ex-integrante da União Soviética, busca de distanciar politicamente da Rússia para se aproximar do Ocidente.

Em janeiro, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, apoiou o projeto de lei, mas disse que o pedido “não significa que a Armênia se juntará à UE, porque isso não pode ser feito por meio de uma lei ou decisão governamental, mas através de um referendo”.

Até agora, nenhum Estado-membro do bloco comum comentou publicamente sobre uma possível adesão de Erevan ao grupo. No entanto, a comissária de Ampliação da UE, Marta Kos, disse no começo do ano que Bruxelas “aceitará o pedido de adesão se for feito”. (ANSA).