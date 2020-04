Armazenamento de petróleo nos EUA deve atingir capacidade máxima até junho

Analistas do Morgan Stanley estimam que o armazenamento de petróleo nos Estados Unidos deve atingir capacidade máxima de 522 milhões de barris até junho. “O colapso do mercado deve acelerar os cortes necessários na produção americana (…). Mas o caminho para a recuperação total permanece longo e incerto”, destacam.

Os preços do petróleo continuam sob intensa pressão nesta terça-feira, 21, uma vez que o armazenamento de petróleo – ou sua indisponibilidade – se torna um barômetro essencial do mercado. “O armazenamento em Cushing, o principal centro de estocagem de petróleo dos EUA, está prestes a atingir seu limite”, completam os analistas do Morgan Stanley. Fonte: Dow Jones Newswires.