Armazenagem: Kepler Weber inaugura 1ª obra em modelo 100% executado pela empresa

São Paulo, 26 – A Kepler Weber, empresa do setor de armazenagem agrícola, inaugurou no Rio Grande do Sul a primeira obra 100% realizada pela companhia. O projeto “Entrega 360” é um novo modelo de construção de unidade de armazenagem, contratado pela Associação de Fumicultores do Brasil (Afubra) e implementado na cidade de Rio Pardo, no Pampa gaúcho, informou a companhia, em nota.

O complexo de armazenagem foi projetado para processar 400 toneladas de grãos por hora. A capacidade de armazenamento é de 30 mil toneladas e os primeiros carregamentos já estão guardados na estrutura, que é automatizada e embarcada com a tecnologia Sync da Kepler Weber, por meio da automação com IoT.

De acordo com o gerente executivo de implantação de projetos da Kepler, Diego Wenningkamp, a “Entrega 360” é uma modalidade que a Kepler desenvolveu para ofertar uma solução completa em armazenagem. Além de fornecer os equipamentos, a Kepler é responsável pelo empreendimento desde a fase do projeto até a entrega final. Na primeira etapa, a ideia é pensar projeto de forma integrada, considerando todas as disciplinas (mecânica, civil, elétrica, tecnologia, etc), compatibilizando tudo para eliminar erros e desperdícios na fase de implantação, que também é realizada e gerenciada pela Kepler até a unidade ser entregue.

O projeto permite “uma execução e entrega do empreendimento de forma mais rápida do que nos modelos tradicionais”, cita Wenningkamp. “Na condição de integradores conseguimos otimizar muito a execução, como foi no caso da Afubra, que recebeu a sua unidade em nove meses, com a entrega no mês de março para uso integral na safra de soja 2021. A execução de obras mais rápida pode proporcionar ao cliente ganhos de rentabilidade já que aumenta a chance da unidade estar disponível operando quando a safra chegar”, destaca. O Rio Grande do Sul concentra hoje a maior quantidade de obras da Kepler Weber, com 55 projetos em andamento, sob a gestão da companhia.

