Armani rebate inquérito na Itália: ‘Hipóteses infundadas’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2024 - 13:39 Para compartilhar:

MILÃO, 17 JUL (ANSA) – A grife italiana Armani, alvo de uma investigação do órgão antitruste da Itália ao lado da Dior por suposta exploração de mão de obra, garantiu “colaboração” com o inquérito, mas disse que as “hipóteses delineadas” são “infundadas”.

“Estamos confiantes de que as verificações terão êxito positivo”, afirmou o grupo em uma nota. A Dior, por sua vez, condenou “firmemente esses atos incorretos” e prometeu excluir os fornecedores envolvidos no caso.

Segundo a Autoridade de Garantia da Concorrência e do Mercado (AGCM), as duas grifes são suspeitas de praticar “condutas ilícitas na promoção e venda de artigos e acessórios de vestuário”.

Em alguns casos, de acordo com a AGCM, a Armani e a Dior teriam utilizado fornecimentos provenientes de empresas que pagam salários inadequados a seus trabalhadores, que também seriam submetidos a “horários acima do permitido por lei e condições sanitárias e de segurança insuficientes”. (ANSA).