Armani apresenta elegância leve em Milão

O mestre da moda italiana Giorgio Armani apresentou, nesta segunda-feira (19), uma coleção masculina primavera-verão 2024 de uma elegância leve, caracterizada por linhas suaves e materiais fluidos.

Os modelos desfilaram no marco intimista da sede histórica da via Borgonuovo, onde reside o criador, no quarto dia da Semana de Moda masculina de Milão.

Os coletes aderem à pele, combinando com paletós ultraleves e calças de alfaiataria. O cachecol amarrado ao pescoço e o chapéu usado de maneira casual completam o novo ‘look’ Armani.

Giorgio Armani inspirou-se na costa Adriática, intrigado pela “visão de elegância da população” dessa região, disse, durante o evento. “Sempre usam coisas muito confortáveis e leves que acariciam o corpo sem reprimi-lo. É uma maneira de se vestir que é ao mesmo tempo elegante e confortável”, disse o estilista, 88 anos.

A nova coleção usa tecidos leves como o linho, o algodão, o cetim e a seda. Fiel ao seu DNA, Armani mostrou uma paleta de cores que inclui o areia, o cinza, bege-claro, verde e preto passando pelo azul, com alguns toques de vermelho-rubi.

Estampas geométricas e impressas que imitam laços deram uma nota lúdica e contribuem “para mudar o porte de um homem que veste paletó e calça”, segundo ele.

A leveza do tecido e a fluidez dos cortes também foram o mantra do desfile de Zegna, que transformou a Piazza San Fedele, no coração histórico de Milão, em um “oásis de linho”.

Na passarela, calças plissadas e bermudas soltas combinaram com blazers e suéteres que substituem os casacos de corte reto. “O linho é a leveza de viver e vestir”, comentou o diretor artístico da marca, Alessandro Sartori.

A Semana de Moda de Milão termina nesta terça-feira, com apresentações digitais.

