Armadilhas Existentes em Sites de Cassino Online e Como Evita-las

Os sites de cassino online existentes nos dias de hoje estão repletos de tentações em forma de bonus sem depósito e promoções estratosféricas. Mas poucos apostadores iniciantes reconhecem de cara os perigos por detrás de algumas empresas fraudulentas que comprometem a reputação dos demais cassinos online sérios e de confiança.

É essencial saber que riscos existem e sempre existirão em qualquer transação que envolva dados pessoais e bancários trocados por meio da internet. Golpes dados em pessoas que depositam valores em contas suspeitas são uma das maiores maneiras de se perder dinheiro através dos cassinos online.

Por conta desses e outros problemas que perturbam a vida dos apostadores, decidimos trazer aqui neste artigo algumas dicas sobre o que deve ser evitado em se tratando de cassinos online, e quais as principais armadilhas as quais todos nós corremos o risco de cair. Continue a leitura.

A Segurança do Cassino Online

Antes de mais nada, é preciso ter em mente o fator principal para sua própria segurança e proteção. Quando for pensar em abrir uma conta com um cassino online (seja por recomendação de amigos, familiares, ou escolha aleatória), visite a página do cassino e procure no site do mesmo sobre as licenças e regulamentações (geralmente, isso vem indicado no canto inferior da página ou rodapé).

Só depois de se certificar que o cassino possui licença para funcionamento é que aconselhamos você a seguir em frente com a sua escolha. A seguir, uma outra questão relacionada a segurança dos dados é verificar se o site tem um certificado SSL ( Secure Socker Layer), responsável por criptografar todas as informações que são transmitidas entre o computador que você usa para repassar e armazenar seus dados e o site do cassino em questão.

Mediante essas duas etapas de verificação feitas por você, podemos dizer relativamente que o site escolhido é seguro e de confiança.

E por fim, mais uma questão que envolve a sua segurança. Use sempre senhas fortes e exclusivas para as contas de cassino online, evitando assim que terceiros tenham acesso a seus dados pessoais e bancários. As opções de pagamento também devem ser consideradas na hora de abrir uma conta (na hora do cadastro inicial).

Termos e Condições dos Bônus e Promoções

Um dos problemas mais comuns encontrados pelos apostadores diz respeito aos termos e condições dos bônus e ofertas das casas de apostas. Na verdade, o maior erro dos jogadores que abrem uma conta com uma determinada casa de apostas é que eles esquecem de ler detalhadamente o que está escrito com relação ao bônus, em especial o de boas-vindas.

Existem regras diferenciadas para cada casa de apostas e seus respectivos bônus, como o valor a ser depositado para que se possa obter o bônus. Uma outra dúvida de muitos é que acham que, depositando um certo valor, logo ganhará um bônus e poderá saca-lo. Mas não é assim que a maioria das casas de apostas o fazem. Não se saca o bônus, e sim deve-se usa-lo para efetuar mais apostas e com o dinheiro apostado, ganhar e poder sacar.

Além destas regras específicas, é essencial ler as regras gerais do cassino online escolhido. Ali, você encontra informações sobre as retiradas e saques (métodos e opções dadas pelas empresas), e também sobre o valor minimo para ser sacado, o valor mínimo para depósitos e restrições impostas a alguns países. No Brasil, por exemplo, muitos apostadores usam o PIx como forma de pagamento online, mas há sites de cassino online que certamente não adotam este método. Portanto, caso realmente queira usar o Pix, esteja atento e verifique se o site oferece esta opção pra você.

Defina um Orçamento

Uma das grandes armadilhas envolvendo os sites de cassino online diz respeito a não definição, por parte do apostador, de um orçamento específico para as apostas. Cada sessão deve ser vista como um possível risco de se perder dinheiro, ou seja, mesmo que você tenha confiança e esteja se sentindo com sorte, não aposte toda a sua banca de uma só vez em um só jogo.

Controle seus gastos adequadamente. Não há um orçamento ideal para se apostar, mas é sempre aconselhável analisar bem os recursos financeiros que você tem no momento das apostas, e certifique-se que, caso haja perdas, isso não lhe trará prejuízos no futuro. Ainda seguindo este raciocínio, caso sinta que esteja viciado nos jogos de cassino, pare. Faça uma pausa e avalie bem os impactos que os jogos estão tendo em você e sua vida financeira.