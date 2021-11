Armac: lucro líquido sobe 247,7% no 3º trimestre, para R$ 13,7 milhões

O lucro líquido da Armac Locação, Logística e Serviços no terceiro trimestre de 2021 subiu 247,7% para R$ 13,7 milhões, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 53 milhões, alta de 260,3% na mesma base de comparação.

O Ebitda ajustado fechou setembro deste ano em R$ 53,0 milhões, representando um crescimento de 260,3% na comparação com igual período de 2020 e de 37,8% sobre o segundo trimestre deste ano. A margem Ebitda ajustada ficou em 53,6%, avanço de 3,2 pontos porcentuais sobre o terceiro trimestre do ano passado.

“Em termos financeiros, conseguimos manter no terceiro trimestre margem Ebitda saudável e alto retorno excedente sobre o capital investido. Isso é reflexo da nossa disciplina na alocação do capital e das competências operacionais diferenciadas de nosso time”, destaca a empresa, em comunicado que acompanha os dados financeiros.

No final de setembro, a receita líquida da Armac atingiu R$ 99,3 milhões, crescendo 38,8% quando comparada ao segundo trimestre deste ano e 238,6% ante o terceiro trimestre de 2020. A receita líquida de locação atingiu R$ 98,9 milhões, alta de 39,4% quando comparada ao segundo trimestre deste ano e 238,7% sobre o mesmo intervalo de 2020.

A empresa registrou no trimestre dívida bruta de R$ 725,8 milhões, caixa líquido de R$ 166,7 milhões e dívida líquida/Ebitda ajustado UDM de -1,20x.

