Arma cenográfica que matou diretora em set tinha munição real, diz sindicato de Hollywood

LOS ANGELES (Reuters) – A arma cenográfica que matou uma diretora de fotografia no set de um filme de Alec Baldwin que se passa no Novo México continha uma munição real, disse um sindicato de Hollywood em uma mensagem aos membros, segundo publicações da indústria do cinema.

“Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza”, disse uma filial local do sindicato IATSE aos membros em memorando, de acordo com a Variety e a IndieWire.

(Por Jill Serjeant)

