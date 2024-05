Arm supera em receita no 4º trimestre fiscal, mas guidance desagrada e ADR cai 6% em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 18:17 Para compartilhar:

A Arm Holdings registrou receita de US$ 928 milhões no quarto trimestre fiscal de 2024, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 8. O resultado superou estimativas de analistas consultados pela FactSet, que previam receita de US$ 872,1 milhões no período.

A empresa britânica de semicondutores também teve lucro operacional de US$ 391 milhões entre janeiro e março, com lucro por ação de US$ 0,21, em termos ajustados.

Já as entregas de chips caíram para 7 bilhões no quarto trimestre fiscal, de 7,8 bilhões em igual período do ano passado.

A Arm informou que projeta receita entre US$ 875 milhões a US$ 925 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2025. Para o ano completo, a empresa prevê receita entre US$ 3,8 bilhões a US$ 4,1 bilhões, praticamente em linha com a projeção da FactSet, de US$ 3,97 bilhões.

Os números, no entanto, parecem ter desagradado o mercado. Às 18h08 (de Brasília), o American Depositary Receipt (ADR) da Arm caía 6,17% no after hours em Nova York.