Arm Holdings supera expectativa de lucro, mas projeções desagradam

A Arm Holdings teve lucro ajustado por ação de US$ 0,36 e registrou vendas de US$ 928 milhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em março), segundo balanço divulgado no fim da tarde da quarta-feira, 8.

Os resultados da desenvolvedora britânica de chips superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de lucro de US$ 0,30 sobre vendas de US$ 866 milhões.

A empresa de Cambridge, que é listada em Nova York, também divulgou projeções para o ano fiscal de 2025 que vieram praticamente em linha com as estimativas de Wall Street. No entanto, investidores aparentemente esperavam mais.

