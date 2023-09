Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 18:13 Compartilhe

A Arm está se preparando para precificar suas ações em US$ 52 cada, enquanto estabelece as bases para a maior oferta pública (IPO, na sigla em inglês) do ano nos EUA, disseram fontes familiarizadas com o assunto. O preço será definido hoje.

A um preço por ação de US$ 52, a Arm seria avaliada em US$ 55,5 bilhões em uma base totalmente diluída. As ações da Arm devem começar a operar na quinta-feira na Nasdaq sob o símbolo ARM.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias