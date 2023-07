Arlindo Cruz recebe alta após 20 dias de internação por pneumonia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 12:13 Compartilhe

Arlindo Cruz teve alta hospitalar neste domingo, 23. O cantor estava internado desde o dia 2 de julho para tratamento de pneumonia.

Nas redes sociais, Flora Cruz, filha do cantor anunciou a saída de Arlindo do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José. Em uma foto abraçada com o sambista, ela escreveu:

“O amor da minha vida voltou pra casa!”. Desde 2017, o músico trata as sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico que sofreu em casa.

Ele ficou quase um ano e meio internado. Há quatro anos e meio, ele faz sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia para se recuperar.

