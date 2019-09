Arlindinho Cruz faz show em homenagem ao pai

Rio – Arlindinho Cruz fez um show, na noite da última segunda-feira (16), em homenagem ao pai, o sambista Arlindo Cruz. O evento aconteceu no Teatro Rival BR, no Centro do Rio, e contou a participação de nomes como Débora Cruz, Andrezinho da Mocidade, Xande de Pilares e Marcelinho Moreira. Arlindo se recupera de um AVC sofrido no início de 2017.