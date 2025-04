Arlindinho canta em show de Thiaguinho e internautas repercutem: ‘Bêbado’

No sábado, 19, o cantor Thiaguinho, de 42 anos, comemorou os 10 anos do projeto musical ‘Tardezinha’ com um show para mais de 60 mil pessoas no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o pagodeiro recebeu convidados especiais do segmento, como Belo, Jorge Aragão, Rodriguinho e Arlindinho.

A apresentação do filho de Arlindo Cruz chamou atenção e acabou viralizando nas redes sociais devido ao fato de o sambista ter subido ao palco com sinais de uma possível embriaguez. O show foi transmitido ao vivo pelo canal Multishow, da Globo, e rapidamente repercutiu entre os internautas.

Em um dos momentos do show, Thiaguinho convida Arlindinho para cantar ao seu lado a música “O Bem / Oyá”. Visivelmente atrapalhado, Arlindinho erra a entrada da canção e é amparado por Thiaguinho, que tenta conduzi-lo durante a performance.

Na mesma transmissão, é possível ver uma fã presente no estádio rindo da situação enquanto o cantor se enrolava na interpretação da música.

O episódio virou assunto nas redes sociais e gerou reações diversas. “A mulher rindo quando o Arlindinho começou a cantar completamente mamado”, escreveu um internauta.

“Arlindinho tá com essa mania de fazer participação bêbado”, comentou outro. Já um terceiro disse: “Não vou superar a performance do Arlindinho na Tardezinha tão cedo, tô chorando de rir”.

Assista ao vídeo: