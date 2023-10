Arkansas determina que subsidiária da Syngenta venda suas terras agrícolas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 17:56 Para compartilhar:

Little Rock, 18 – O Estado norte-americano de Arkansas ordenou na terça-feira, 17, que a Northrup King Seed se desfaça de quase 65 hectares de terras agrícolas. A empresa é subsidiária da Syngenta, que é controlada pela ChemChina, estatal química chinesa. Segundo o procurador-geral do Estado, Tim Griffin, a companhia tem dois anos para se desfazer da propriedade no condado de Craighead, seguindo lei aprovada no início do ano pela maioria republicana no legislativo estadual e assinada pela governadora Sarah Huckabee Sanders, também do Partido Republicano.

A ação contra a subsidiária da Syngenta é a primeira sob uma onda de novas leis que restringem a propriedade estrangeira de terras agrícolas no país. Atualmente, 24 Estados têm leis similares à de Arkansas, em comparação a 14 no começo do ano. O avanço representa um “ponto político crítico”, que se originou com a divulgação massiva de que entidades chinesas estariam comprando terras perto de bases militares em Dakota do Norte e no Texas, segundo o advogado Micah Brown, do Centro Nacional de Direito Agrícola da Universidade de Arkansas. Um suposto balão espião chinês sobrevoando os EUA em fevereiro também alimentou essas preocupações, disse Brown.

Segundo a lei de Arkansas, se a empresa estrangeira não se desfizer das terras, o Estado pode tomar medidas judiciais. Em coletiva de imprensa para anunciar a ação, o procurador estadual disse ter “total confiança” de que a companhia venderá a propriedade, mas se recusou a dizer se houve alguma conversa com a Syngenta. Ele não informou se foram identificadas outras terras que poderiam motivar ações semelhantes. Também em entrevista, a governadora afirmou que vai garantir “que todas as empresas operando em Arkansas sejam amigas do Estado e boas para os trabalhadores locais”.

Em resposta, a Syngenta disse que ficou “decepcionada” com a decisão sobre as terras que a empresa possui desde 1988. A companhia afirmou ainda que nenhum executivo da China se envolveu na “compra, arrendamento ou qualquer outra forma de aquisições de terras” no Estado. “Nossos funcionários em Arkansas são americanos liderados por americanos que se importam profundamente em servir aos agricultores de Arkansas. Essa ação prejudica os agricultores locais mais do que qualquer outra pessoa”, disse a empresa.

Além da ação, o Estado multou a Syngenta em US$ 280 mil por não relatar sua propriedade estrangeira de acordo com uma lei estadual de 2021. A Syngenta disse que a empresa atualizou seu registro junto ao Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) após uma revisão interna refletindo a mudança de propriedade e também apresentou uma cópia ao Estado. Fonte: Associated Press.

