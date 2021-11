Arizona Cardinals abate o Seattle Seahawks e vence a sexta partida fora de casa na temporada Em todas as vitórias longe de seus domínios, os Cardinals derrotaram seus adversários por diferenças superiores a 10 pontos

O cenário era completamente hostil, mas, mesmo assim, o Arizona Cardinals passou pelo Seattle Seahawks por 23 a 13, no Lumen Field, em Seattle, neste domingo (21). A importante vitória no divisional da NFC West deixa a franquia do Arizona no topo da divisão. O Seattle Seahawks, mesmo com a segunda partida de Russell Wilson após a lesão no dedo médio da mão direita, segue na lanterna da mesma divisão.

O Arizona Cardinals foi para o vestiário vencendo o adversário por 13 a 6, em um placar que poderia ser ainda melhor caso a equipe tivesse tido melhor desempenho do kicker Matt Prater, que desperdiçou um ponto de bonificação e outro FG no primeiro tempo.

Na etapa final, Prater seguiu oscilando quando acionando, errando mais um chute de field goal e convertendo outro para ampliar a liderança no marcador para 16 a 6. Entretanto, os Cardinals flertaram com o perigo quando os Seahawks marcaram um TD com o running back DeeJay Dallas que recolocou os donos da casa de volta no confronto. Diante da pressão do adversário, os Cardinals responderam com uma campanha que culminou no touchdown de James Conner para sacramentar a vitória por 23 a 13.

Curiosamente, esta foi a segunda vitória seguida do quarterback Colt McCoy sobre o Seattle Seahawks. O substituto de Kyler Murray era o QB do New York Giants na temporada passada quando a franquia da Big Apple derrotou os Seahawks no Lumen FIeld. McCoy encerrou o jogo com 328 jardas passadas, 35/45 passes e dois touchdowns. Outro destaque da franquia do deserto foi Zach Ertz. O veterano tight end teve grande atuação, com oito recepções, 88 jardas e dois TD’s.

