Ariel, ex-São Luiz, estuda propostas para decidir futuro e revela: ‘Sonho em jogar na Europa’ O atacante admitiu que sonha em atuar no Velho Continente e que tem o desejo de conhecer novas culturas

Após encerrar o vínculo com o São Luiz de Ijui, o atacante Ariel da Silva está próximo de decidir o futuro. O atacante revelou que recebeu propostas e sondagens de times das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que ficou feliz com as propostas, porque, de acordo com o jogador, isso é um reconhecimento do seu trabalho.

– O meu próximo clube está próximo de ser decidido. Tivemos inúmeras conversas e algumas propostas, o que me deixou muito feliz. É o reconhecimento do meu trabalho e do nível competitivo que atingi. Meu empresário Giovanni Antonini apresentou as possibilidades aqui no Brasil e tínhamos, inclusive, encaminhado um acerto, mas mudamos de ideia.

O sonho de quase todo atleta é atuar na Europa, e, com o Ariel, isso não é diferente. O atacante admitiu que sonha em atuar no Velho Continente e que tem o desejo de conhecer novas culturas.

– Então, temos duas sondagens e existe a possibilidade real de atuar fora do país. O que eu sempre falo para o Giovanni é sobre meu desejo de atuar na Europa, abrir esse novo mercado e conhecer novas culturas. Estamos sempre conversando, ouço minha esposa para decidir o que é melhor. Em breve teremos novas noticias e se Deus quiser, vai da tudo certo.

A última partida do atacante foi no dia 25 de abril pelo São Luiz no Campeonato Gaúcho 2021.

