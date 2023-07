Ariel B lança seu mais novo single ‘Rave do Flash’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Na última sexta-feira, 21, Ariel B lançou seu mais novo single, ‘Rave do Flash’, em todas as plataformas digitais. Com sonoridade inspirada no eletro funk dos anos 2000, a música promete criar uma atmosfera festiva e contagiante, sendo um marco não apenas para a carreira do artista, mas para as apresentações de todos os DJs de Funk.

Segundo Ariel, a inspiração para a criação do single veio da atmosfera única e energética que surge nas apresentações quando o público acende as lanternas dos celulares. “Queríamos capturar essa sensação de união e emoção em uma música. O processo criativo envolveu trabalhar em parceria com o DJ LMB e o MC Talibã para criar uma batida contagiante e letras que transmitisse a ideia de festa e diversão”, contou.

Para a sonoridade do single, o DJ fez uma fusão de elementos do funk, música eletrônica e com um toque do funk rave, que resultou em uma atmosfera contagiante. Para o artista, a combinação dos ritmos e referências musicais foram pensadas para impactar os ouvintes, criando uma experiência perfeita para dançarem e se divertirem, além de trazer uma sensação de nostalgia.

Atualmente, o estilo dos anos 2000 tem tido muita influência nas produções atuais e para Ariel é muito importante trazer um pouco dessas referências para seu trabalho, já que essa foi uma época muito marcante de sua infância. “O público tem reagido de forma muito positiva a esse resgate nostálgico, pois traz uma sensação de familiaridade e diversão. É interessante observar como as sonoridades e tendências daquela época continuam a influenciar a música atual, criando um equilíbrio entre o passado e o presente”, afirma.

Com grandes expectativas, o DJ espera que a música seja recebida de forma muito positiva pelo público. “Queremos que ela se torne um hino para aquele momento especial nos shows em que a plateia acende as lanternas dos celulares, criando uma conexão única entre artistas e fãs. Além disso, esperamos que outros DJs incluam a música em seus repertórios, contribuindo para a disseminação dessa vibe especial em suas apresentações”, declara.

