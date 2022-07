Arias exalta parceria com Cano e fala de momento do Fluminense: ‘de bater de frente com qualquer um do Brasil’

No jogo de volta pelas oitavas da Copa do Brasil, Arias brilhou. O colombiano, que vem caindo nas graças da torcida, abriu o placar da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro, por 3 a 0. Após conquistar a classificação para as quartas de final, o atacante celebrou a boa fase da equipe e enfatizou a parceria com Cano.

>>> ATUAÇÕES: Cano marca de novo, dá assistência e é o principal destaque na classificação do Fluminense

Arias marcou o primeiro gol do Fluminense sobre o Cruzeiro (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

– É um bom momento. Acho que o time, em geral, está em uma boa sequência. Temos essa parceria. Estamos muito próximos, tanto dentro como fora de campo. Cano é um grande profissional, que admiro muito. Hoje ele marcou e deu uma assistência para mim, estou contente com isso.

Arias também analisou o sistema ofensivo na partida e reconheceu que o Flu não aproveitou todas as chances. O ponta esquerda ainda relembrou o lance que resultou no primeiro gol.

– Acho que começamos a partida com mais chances de gols, mas não completamos. Tive duas, mas poderíamos finalizar melhor. Na sequência, consegui estar mais perto de Germán, o Paulo [Ganso] é uma pessoa que acha fácil o que ninguém consegue achar. Fiz a tabela com o Cano para o goleiro ocupar o espaço no chão. Graças a Deus consegui fazer o gol.

E MAIS:

O colombiano também aproveitou para elogiar Ganso e disse o quão fundamental é o camisa 10 nos momentos de organização das jogadas.

– Eu não consigo determinar com uma palavra o que o Ganso faz. Todos sabemos o que ele faz, o grande jogador que é, o gênio que é. Ele facilita o jogo. Particularmente, me favorece muito estar perto dele. Aprendo muito com ele. Estou gostando de desfrutar isso.



Veja a tabela da Copa do Brasil

Por fim, Arias exaltou algumas características de Diniz. Ele ainda disse que o Tricolor está preparado para qualquer desafio nas competições nacionais.

– Fernando é uma pessoa que sabe ler muito bem o jogo, uma pessoa que acredita muito no trabalho e passou isso pra nós. O Fluminense tem uma característica definida, jogo definido, sabemos o que e como temos que fazer. Com pés no chão, ainda tem muito a melhorar, estamos conscientes disso, mas acho que podemos bater de frente com qualquer um do Brasil.

E MAIS: