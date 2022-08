Ariarne Titmus reina na piscina dos Jogos da Commonwealth

AFP 03/08/2022 - 19:54 Compartilhe

A estrela da natação australiana Ariarne Titmus conquistou sua terceira medalha de ouro individual nos Jogos da Commonwealth em Birmingham, Reino Unido, ao vencer os 400m livre nesta quarta-feira.

Já vitoriosa nos 200 e 800 metros livres, a nadadora de 21 anos também venceu os 400 metros, confirmando seu sucesso.

A campeã olímpica dos 200 e 400 metros em Tóquio bateu a jovem canadense Summer McIntosh (15 anos), vice-campeã mundial nos 400 metros em junho passado, com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 6 centésimos.

Titmus, que não participou do Mundial para se concentrar na preparação para estes Jogos da Commonwealth, deixará Birmingham com um total de quatro medalhas de ouro, tendo também vencido com o revezamento australiano 4x200m livre no domingo, melhorando ainda mais o recorde mundial.

“Vim para cá com o objetivo de vencer os quatro. Eu acreditava que tinha capacidade para isso e estou feliz por isso”, disse ele.

jw/jde/dr/aam

Veja também