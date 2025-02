Ariana Grande tieta Fernanda Torres em Festival de Cinema; assista ao vídeo

A cantora Ariana Grande, sucesso no mundo todo, de 31 anos, tietou a atriz brasileira Fernanda Torres, de 59 anos, neste domingo, 9. O encontro aconteceu durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, que aconteceu na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

No momento, Ariana Grande era fotografada. Rapidamente, ela olhou para o lado esquerdo e, assim que viu Fernanda, correu para abraçá-la.

A brasileira, por sua vez, mostrou seu bom humor, sacudiu os cabelos, fazendo referência à personagem Glinda, vivida por Ariana no filme ‘Wicked’.

Assista ao encontro de Ariana com Fernanda abaixo:

Ariana Grande and Fernanda Torres had an emotional first meeting (and a hilarious ‘toss toss’ recreation) on the #SBIFF carpet. pic.twitter.com/7awXugVn0R

— Gold Derby (@GoldDerby) February 10, 2025