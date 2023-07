Ariana Grande está namorando ator de ‘Wicked’ após separação, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 15:03 Compartilhe

Ariana Grande, 30 anos, que anunciou recentemente a separação, já não está mais solteira. A artista estaria namorando um de seus colegas de elenco do musical ‘Wicked’, o ator Ethan Slater, 31. É o que afirma o site TMZ, em publicação desta semana.

A cantora estava casada há dois anos com o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez, 27. De acordo com o site, ela teria começado a se relacionar com o ator que interpreta Boq na adaptação cinematográfica do musical da Broadway.

Em março, circulou na web um clique de Ariana ao lado de Ethan, registrado quando o elenco de “Wicked” comemorava a vitória de Michelle Yeoh no Oscar em Londres.

Na ocasião, Ariana e Dalton já haviam iniciado o processo de divórcio. Porém, a notícia da separação somente aconteceu no início desta semana.

Segundo fontes teriam informado ao TMZ, Ariana e Dalton continuam amigos, e ele também já estaria envolvido em um novo romance após o fim do casamento.

Já Ethan era casado com a cantora Lilly Jay desde 2018 e juntos tiveram um filho no ano passado.

