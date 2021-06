Ariadna mostra resultado de harmonização facial

Ariadna Arantes mostrou em suas redes sociais o resultado de sua harmonização facial. A ex-BBB perguntou para os fãs o que eles acharam do resultado do procedimento estético.

“Gostaram desse antes e depois?”, escreveu Ariadna. Recentemente, ela usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas ao seu corpo. A ex-BBB chorou ao comentar as mensagens maldosas que recebe.

“Vim falar sobre a última foto que eu publiquei, por onde eu venho recebendo vários comentários negativos por estar mais magra como naquela foto. Uma foto de três anos atrás que publiquei hoje. Eu recebi muitas críticas quanto ao meu peso atual, por ter engordado. Algumas mulheres e alguns homens dizendo ‘o golpe tá aí’. Se estou gorda, mais clara, muito bronzeada, capenga, amputei uma perna, fiz o nariz, uma lipo, uma resignação sexual, independentemente do que qualquer pessoa faça no seu corpo, ou do que eu faça no meu corpo, isso é um problema absolutamente meu”, declarou.

