Ariadna fala sobre romance com jornalista após publicar foto misteriosa

Depois de participar do “No Limite”, Ariadna reencontrou um affair do passado. A modelo publicou uma foto misteriosa com um rapaz, e se pronunciou no Instagram após o alvoroço causado na rede social.

“Ele me perguntou se eu não lembrava dele e me contou uma situação. Eu estava em uma festa de um amigo e ele me pediu uma foto. Assim que fiz a foto olhei para ele e nos beijamos, mas isso tem 10 anos! Nunca mais nos vimos. Me lembrei da situação, mas não me lembrei muito do beijo, como foi. Me intrigou essa coisa de reencontrar alguém depois de tantos anos…”, começou.

Segundo ela o romance está apenas no começo, mas eles estão se curtindo muito. “Foi muito rápido e intenso. Estamos nos conhecendo melhor, vou deixar discreto e coloquei apenas metade da foto. É a vida dele também, ele não é do meio, trabalha com jornalismo. Na hora certa todo mundo vai saber. Deixa as coisas ficarem mais concretas. Depois de tantos anos sem namorar um brasileiro, ainda estou me adaptando”, finalizou.

