Argentinos iniciam quaresma rezando pela saúde do papa em seu bairro natal

Fiéis argentinos rezaram pela saúde do papa Francisco na missa desta quarta-feira (5) de cinzas no bairro de Buenos Aires onde Jorge Bergoglio cresceu. O papa está internado há 20 dias por causa de uma pneumonia bilateral.

“Estamos rezando para que ele possa terminar sua obra e para que siga sendo uma voz no deserto”, disse Gabriela Lucero, de 66 anos, depois da missa que deu início à quaresma no bairro de Flores, no oeste da capital argentina.

Após a liturgia, os fiéis rezaram em frente a retratos do papa distribuídos ao longo da Basílica de São José de Flores, um templo icônico na história do pontífice.

Na missa, “se falou do amor que devemos ter com os que chegam ao nosso país”, disse Lucero à AFP. “Nesse tempo onde as vozes que se escutam são de rejeição ao imigrante”, o papa está nos chamando a dar amor a todos eles, acrescentou.

O estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, se mantém estável, mas seu prognóstico segue sendo “reservado” após dois episódios de insuficiência respiratória aguda na segunda-feira.

O papa Francisco tem um laço especial com a Basílica de Flores porque, segundo ele relatou, foi ali que sentiu pela primeira vez, aos 17 anos, o chamado a dedicar sua vida à religião.

“Eu o conheci como arcebispo de Buenos Aires”, relatou María, de 63 anos. “Ele era muito jovenzinho e aqui teve uma grande conversão. E mais, esse é confessionário que às vezes está iluminado em homenagem ao papa, onde ele confessava e onde ele encontrou sua vocação”, disse, apontando para a estrutura a 20 metros da entrada da igreja.

Foi lá, de fato, que o jovem Bergoglio experimentou sua proclamada revelação. Isso é lembrado em uma placa: “Neste confessionário, em 21 de setembro de 1953, Jorge Mario Bergoglio seguiu o chamado de Deus para ser sacerdote”, diz.

A basílica também abriga uma escultura de um São José adormecido, enviada pelo papa em 2023, no 10º aniversário de seu pontificado, como um símbolo de seu vínculo com a igreja.

