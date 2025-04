‘Argentino mais importante da história’, diz Milei sobre Papa

BUENOS AIRES, 24 ABR (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta quinta-feira (24) que o papa Francisco, falecido na última segunda (21), foi o argentino “mais importante da história”.

O comentário do mandatário foi feito pouco antes de partir para Roma, na Itália, onde participará do funeral de Jorge Mario Bergoglio. A cerimônia ocorrerá no próximo sábado (26).

“É um acontecimento extremamente importante porque, gostemos ou não, ele foi o argentino mais importante da história: tornou-se o líder espiritual de 1,3 bilhão de seres humanos”, declarou Milei.

Já em uma entrevista a um jornalista da Rádio Rivadavia, o presidente avaliou que Francisco foi uma “pessoa de enorme calibre”.

“Tivemos o privilégio de que ele fosse argentino e, como chefe de Estado, não posso perder um evento desta magnitude, principalmente considerando que temos um povo católico”, completou. (ANSA).