Argentino Leandro Desábato é oficializado como 1º reforço do Vasco para 2018

O Vasco anunciou oficialmente, na noite desta sábado, que o volante Leandro Desábato se tornou o primeiro reforço do clube para a temporada de 2018. O jogador argentino, que vinha defendendo o Vélez Sarsfield, já havia chegado ao Brasil na última quinta-feira, quando foi submetido a exames médicos para poder assinar contrato.

Aprovado nos exames, Desábato firmou compromisso para atuar pelo time carioca por dois anos e comemorou a sua chegada à equipe de São Januário, assim como lembrou que terá a oportunidade de jogar a Copa Libertadores em sua primeira temporada no clube brasileiro.

“Muito feliz com esse acerto com o Vasco. Se trata de um clube grande, com muitos títulos. Estou muito motivado e com bastante vontade. Vou dar o meu melhor para ajudar o Vasco na busca pelo título da Libertadores. É uma competição importante, que todo clube gostaria de jogar. Contente de estar aqui hoje. Vai ser um ano difícil, de muitas competições, mas espero contar com o apoio da torcida”, afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do seu novo clube.

Com 27 anos de idade, Leandro Desábato trilhou toda a sua carreira profissional no Vélez Sarsfield, pelo qual vinha atuando desde 2010.