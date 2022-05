O argentino Eduardo Berizzo é o novo técnico da seleção chilena, substituindo o uruguaio Martín Lasarte, que não conseguiu classificar a “Roja” para a Copa do Mundo do Catar-2022, informou a Federação Chilena de Futebol nesta quinta-feira.

“Já temos um treinador. Ele é o Sr. Eduardo Berizzo, um conhecedor do nosso futebol e com vasta experiência internacional”, disse Pablo Milad, presidente da federação local em um vídeo postado na conta oficial da seleção chilena no Twitter.





Berizzo, ex-jogador de 52 anos, deixou sua marca no Chile após ter feito parte da comissão técnica do renomado técnico argentino Marcelo Bielsa, que treinou a ‘Roja’ entre 2007 e 2010, levando a equipe à Copa do Mundo na África do Sul, após a qual iniciou sua carreira como treinador.

Ele substituirá o uruguaio Lasarte, que assumiu o comando da seleção chilena em 10 de fevereiro do ano passado com a missão de classificá-la para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada no final do ano, objetivo que acabou não se concretizando. O Chile fechou as Eliminatórias sul-americanas fora das quatro posições que classificam diretamente e a quinta, que leva à disputa da repescagem.

Ele começou como técnico em 2011 no banco do Estudiantes de La Plata, continuou com o chileno O’Higgins e depois foi trabalhar no futebol espanhol, primeiro treinando o Celta de Vigo (2014), depois Sevilla (2017) e Athletic Bilbao (2018). Em 2019 foi nomeado treinador da seleção paraguaia.

msa/pa/ol/aam