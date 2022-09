Argentino é escolhido pela Conmebol para apitar São Paulo x Atlético-GO

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 17:23 Compartilhe







A Conmebol divulgou neste sábado (3) que o argentino Dario Herrera será o árbitro da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Atlético-GO, nesta quinta-feira (8), no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

O argentino terá como assistentes no jogo os compatriotas Gabriel Chade e Facundo Rodriguez, enquanto o uruguaio Leodan Gonzalez será o responsável pelo VAR.

Os goianos venceram o primeiro jogo do confronto por 3 a 1 na última quinta-feira (31/8), no Serra Dourada. Para chegar à final, o Tricolor precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Cerca de 45 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo, segundo divulgou o próprio São Paulo por meio de suas redes sociais.

Será a primeira vez que Herrera, de 37 anos, apitará uma partida do Tricolor. Integrante dos quadros da Conmebol desde 2016, foi ele quem comandou a vitória por 3 a 0 do Dragão sobre o Nacional, do Uruguai, nas quartas de final da competição.

