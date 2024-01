Argentino Alcaraz chega à Juventus emprestado pelo Southampton

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/01/2024 - 18:21 Para compartilhar:

O meia argentino Carlos ‘Charly’ Alcaraz assinou com a Juventus vindo do Southampton (da 2ª divisão inglesa) por empréstimo com opção de compra, anunciou nesta quarta-feira (31) o time de Turim, que atualmente ocupa a vice-liderança da Serie A.

A Juve paga 3,9 milhões de euros (cerca de R$ 20,8 milhões pela cotação atual) por este empréstimo, valor que pode chegar aos 5,8 milhões de euros (R$ 31 milhões) dependendo do desempenho do jogador, explicou o clube italiano em seu comunicado.

Se decidir ativar a opção de compra, a ‘Vecchia Signora’ terá de pagar ao Southampton 49,5 milhões de euros (cerca de R$ 265 milhões), acrescentou.

Alcaraz, de 21 anos, jogava pelo Southampton desde janeiro de 2023, inicialmente na Premier League (com 18 jogos e quatro gols) e desde agosto na Championship, a segunda divisão inglesa.

Nesta temporada, em 26 jogos contando todas as competições, marcou quatro gols e deu três assistências.

A Juventus está atualmente em segundo lugar na Serie A, um ponto atrás da Inter de Milão.

