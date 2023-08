Argentina zera casos de gripe aviária em granja e se autodeclara livre da doença

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 18:06 Compartilhe

São Paulo, 8 – A Argentina finalizou as ações de saúde no último caso de gripe aviária do país, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa). O documento de autodeclaração que coloca a Argentina como país livre da doença foi entregue à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O Senasa destaca ainda que cada destino de exportação de mercadorias avícolas provenientes da Argentina será comunicado.

De acordo com a diretora nacional de Saúde Animal, Ximena Melón, o resultado mostra que as ações de contenção foram eficazes, mas o país segue em emergência. “É importante considerar que a emergência por gripe aviária continua em nosso país e que a doença se dissemina por meio das aves migratórias, motivo pelo qual o desafio sanitário para a avicultura nacional permanece”, afirmou.

Segundo o Senasa, o resultado foi alcançado após o fechamento do último dos 18 surtos de gripe aviária, que teve o primeiro caso confirmado em fevereiro de 2023. Além disso, desde junho deste ano, não foram detectados novos surtos em aves de criação, de acordo com a vigilância epidemiológica aplicada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias