Argentina vence Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo

Jogando em casa, a Argentina venceu o Peru por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Com apoio da torcida no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, os donos da casa abriram o placar através do atacante Lautaro Martínez que completou de cabeça um cruzamento feito pela direita pelo meia De Paul (no minuto 42).

Na segunda etapa, os visitantes desperdiçaram a oportunidade de igualar o marcador. O atacante Farfán, que entrou em campo substituindo Lapadula, invadiu a área argentina e foi derrubado pelo goleiro Emiliano Martínez. O meia Yotún cobrou o pênalti e acabou acertando o travessão (64).

Os argentinos ainda tiveram um gol anulado na reta final do duelo, quando Guido Rodríguez completou de cabeça um cruzamento pelo lado esquerdo, mas a arbitragem marcou falta do volante no marcador.

