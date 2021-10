Argentina vence Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo

Jogando em casa, a Argentina venceu o Peru por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Com apoio da torcida no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, os donos da casa abriram o placar através do atacante Lautaro Martínez que completou de cabeça um cruzamento feito pela direita pelo meia De Paul (no minuto 42).

Na segunda etapa, os visitantes desperdiçaram a oportunidade de igualar o marcador. O atacante Farfán, que entrou em campo substituindo Lapadula, invadiu a área adversária e foi derrubado pelo goleiro Emiliano Martínez. O meia Yotún cobrou o pênalti e acabou acertando o travessão (64).

A seleção argentina ainda teve um gol anulado na reta final do duelo, quando Guido Rodríguez completou de cabeça um cruzamento pelo lado esquerdo, mas a arbitragem marcou falta do volante no marcador.

Com este resultado, os argentinos seguem invictos no toreneio classificatório para o Mundial do Catar e ocupam a segunda posição, com 25 pontos, atrás do líder Brasil, que joga nesta quinta com o Uruguai, em Manaus. Já os peruanos têm apenas 11 unidades e estão na 9ª colocação, uma acima da lanterna Venezuela.

Em novembro, as equipes voltam a campo pelas eliminatórias em duas rodadas, com a Argentina encarando o Uruguai (dia 11) e o Brasil (16), enquanto o Peru enfrentam a Bolívia e a Venezuela.

– Ficha técnica da partida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022:

Argentina – Peru 1 – 0 (1-0)

Local: estádio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Gol:

Argentina: Lautaro Martínez (43)

Cartões amarelos:







Peru: Yoshimar Yotún (41), Raziel García (45+2)

Equipes:

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Guido Rodríguez, 73), Giovani Lo Celso (Exequiel Palacios, 90+4) – Lionel Messi, Lautaro Martínez (Joaquín Correa, 85), Ángel Di María (Nicolás González, 73). T: Lionel Scaloni.

Peru: Pedro Gallese – Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco – Pedro Aquino, Yoshimar Yotún (Wilder Cartagena, 74), Christian Cueva, Christofer Gonzales (Marcos López, 85), Raziel García (Gabriel Costa, 73) – Gianluca Lapadula (Jefferson Farfán, 60). T: Ricardo Gareca.

